الكيان الصهيوني يقصف قاعدة سورية في حمص

قصف،اليوم الإثنين، سلاح الجو الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية سورية تقع شرقي حمص، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وحسبما أفاد به بيان لوزراة الدفاع السورية، فإن مقاتلتين حربيتين من طراز”F-15″ تابعتين لسلاح الجو الكيان الصهيوني.
وجهت 8 ضربات جوية ضد قاعدة “تيفور” العسكرية.
وأضاف ذات البيان، أنّ الجيش السّوري دمّر5 صواريخ من أصل ثمانية، حيث تمكّنت الـ 3 الباقية من السقوط على القاعدة العسكرية.
وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن الضربات الجوية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى دون تحديد عددهم حتى الآن.
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