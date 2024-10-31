الكيان الصهيوني يقصف مستشفى كمال عدوان ويحرق مخزن الأدوية

إستهدف الكيان الصهيوني اليوم الخميس، مستشفى كمال عدوان. حيث تعرض الطابق الثالث منه لقصف جوي إسرائيلي تسبب بإحراق مخزن الأدوية. ومستلزمات طبية تم استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.

وشهدت مناطق شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة وقصفا مدفعيا إاسرائيليا مكثفا طال مناطق عدة في شمالي. وغربي مخيم جباليا وبيت لاهيا، ما تسبب باندلاع النيران في عدد كبير من المنازل. كما تعرض حيا الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية باتجاه مدرستي تل الزعتر وتل الربيع بمدينة بيت لاهيا في شمالي القطاع. وطالبت النازحين عبر طائرات مسيرة بإخلائها فورا.

وأطلق العديد من السكان المحاصرين في شمالي القطاع مناشدات عدة لإنقاذ حياتهم. وانتشال الضحايا والمصابين والمفقودين من جراء القصف في ظل توقف خدمات الإسعاف وخروج المستشفيات عن الخدمة. وذلك في أعقاب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة منذ 25 يوما.

وفي خضم هذا، أعلن مسؤولون في القطاع الصحي بغزة عن رفض السلطات الإسرائيلية إرسال وفود طبية ومساعدات إلى مستشفيات محافظة شمالي القطاع.