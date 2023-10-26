الكيان الصهيوني يلوح برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليه

يلوّح الكيان الصهيوني، برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليه. وهذا على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريتش. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت الثلاثاء، واعتبرتها حكومة تل أبيب “داعمة” لحركة “حماس”.

وقالت هيئة البث العبرية، “في أعقاب الكلمة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن ستقوم إسرائيل بدراسة ما إذا كانت ستوافق على جميع طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إليها، التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “منذ بدء الحرب بغزة في 7 أكتوبر، طلب المزيد من موظفي الأمم المتحدة القدوم إلى المنطقة. وبشكل عام، يزداد تواجد موظفي الأمم المتحدة في المناطق التي تشهد حروبا وأزمات.

وحتى الساعة، لم يصدر عن السلطات الصهيونية أي موقف رسمي بشأن تقييد دخول موظفي الأمم المتحدة. على خلفية تصريحات غوتيريش، التي تنتقدها تل أبيب.

وبدورها، لم تعلن الأمم المتحدة مواجهة المنظمة أو موظفيها أي عقبات تتعلق بمسألة التصاريح التي تختص تل أبيب بمنحها لممثليها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لبحث الحرب بين حماس وإسرائيل “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.

وأشار غوتيريش إلى أن “الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال خانق منذ 56 عاما”. مضيفا ” أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا”.

هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6546 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.