الكيان الصهيوني يوقف محادثات التهدئة  ويهاجم عدة في قطاع غزة

أعلن الكيان الصهيوني عن وقف محادثات وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وشن غارات على قطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح أمس الخميس. أنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال ثلاثة أيام على التوالي من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بلغ 25 شهيدا. فيما أصيب 64 آخرا بجروح بعضها خطيرة.

وأفاد بيان عن الصحة الفلسطينية، أنّ عدد الشهداء ارتفع بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين فجر أمس. باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن غاراتها الجوية وعدوانها المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي. ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال. إضافة إلى دمار كبير بالمباني والمنشآت المدنية.

واقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك. من جهة باب المغاربة، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). فإنّ مجموعات من المستوطنين نفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدت طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.