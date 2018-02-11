أصبح اليوم المظهر الجمالي لا يقتصر على النساء فقط، فقد أصبحت اليوم توجد صالونات حلاقة خاصة بالرجال تقدم خدمات مختلفة.

منها وضع الكيراتين، قصات شعر من نوع خاص أو كما يقال “تتماشى مع الموضة”.

كاميرا النهار تنقلت إلى إحدى صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال، ونقلت تصريحات بعض الشباب الذين يفضلون هذا النوع من الصالونات.