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الكيراتين و Nettoyage de Peau.. هذا ما يستهوي الرجال في صالون الحلاقة

أخبار الجزائر
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الكيراتين و Nettoyage de Peau.. هذا ما يستهوي الرجال في صالون الحلاقة
بقلم أمينة لعلالي

أصبح اليوم المظهر الجمالي لا يقتصر على النساء فقط، فقد أصبحت اليوم توجد صالونات حلاقة خاصة بالرجال تقدم خدمات مختلفة.

منها وضع الكيراتين، قصات شعر من نوع خاص أو كما يقال “تتماشى مع الموضة”.

كاميرا النهار تنقلت إلى إحدى صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال، ونقلت تصريحات بعض الشباب الذين يفضلون هذا النوع من الصالونات.

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التعليقات (2)

  • عبد الوهاب

    نعم كان سلف رحمهم الله يتجملون لأزواجهن ،بإعفاء لحاهم ولبس الجميل والتي مع عدم إسبال الثوب ،أما في زماننا فلا نفرق بينه وبينها والله المستعان .

  • نصيرة

    انا عندي بزاف مرحتش حلاقة لحسن حظي شعري ناعم ولا يحتاج الى سشوار والرجال راهم يروحو….

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