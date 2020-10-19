الكينغ خالد والشاب فضيل يتصالحان في المغرب

تصالح كل من ملك الراي الشاب خالد والشاب فضيل، بعد قطيعة وتصريحات عنيفة متبادلة بين الطرفين.

وشوهد سهرة أمس الأحد، الثنائي الرايوي في أحد المطاعم الفخمة بالمغرب الشقيق، أثناء تناول العشاء، وهذا بعد مشاكل حصلت بينهما بسبب تصريحات نارية بينهما.

وبعد قطيعة فنية وشخصية دامت لعدة سنوات بين الكينغ الشاب خالد، وصاحب”pardon moi” الشاب فضيل، اجتمع الثنائي في المغرب في صورة توثق صلحهما.

للتذكير، آخر مرة غنى الشاب خالد في المغرب كانت بمناسبة كأس العالم بروسيا في 2018، أين سجل أغنية لصالح الفريق المغربي أثارت جدلا واسعا.