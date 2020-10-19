الكينغ خالد والشاب فضيل يتصالحان في المغرب

فن وثقافة
  • -
  • 0
الكينغ خالد والشاب فضيل يتصالحان في المغرب
بقلم زهيدة.ث

تصالح كل من ملك الراي الشاب خالد والشاب فضيل، بعد قطيعة وتصريحات عنيفة متبادلة بين الطرفين.

وشوهد سهرة أمس الأحد، الثنائي الرايوي في أحد المطاعم الفخمة بالمغرب الشقيق، أثناء تناول العشاء، وهذا بعد مشاكل حصلت بينهما بسبب تصريحات نارية بينهما.
وبعد قطيعة فنية وشخصية دامت لعدة سنوات بين الكينغ الشاب خالد، وصاحب”pardon moi” الشاب فضيل، اجتمع الثنائي في المغرب في صورة توثق صلحهما.
للتذكير، آخر مرة غنى الشاب خالد في المغرب كانت بمناسبة كأس العالم بروسيا في 2018، أين سجل أغنية لصالح الفريق المغربي أثارت جدلا واسعا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=906501

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com