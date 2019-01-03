الكينغ خالد يرد على تصريحات فلة الجزائرية بصورة عبر إنستغرام

فند الفنان الشاب خالد التصريحات التي أدلت بها المطربة فلة الجزائرية حول وجود علاقة غرامية وإرتباط بينهما وأن زوجته حبه الأول في حياته.

ونشر عبر موقعه الرسمي على الإنستغرام صورة له ولي زوجته وكتب :

“حبي الأول أول وأخر زواجي هي نور حياتي من أعطتني أجمل 5 أطفال الذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الإستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة”.

ويذكر أن الشاب خالد متزوج من المغربية سميرة ديابي منذ 1995 وأنجب منها 5 أطفال.

هذا وقد صرحت قبل أيام المطربة فلة الجزائرية لإحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة أنها عاشت قصة حب مع الكينغ خالد.