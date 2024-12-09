الكيني فيليب كاماكو حكماً للقاء شباب قسنطينة وبرافوس الأنغولي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الكيني بيتر فافيرو فيليب كاماكو، لإدارة لقاء النادي الرياضي القسنطيني ومستضيفه برافوس الأنغولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكاف.

وستجرى المباراة يوم الأحد المقبل (15 ديسمبر) بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بملعب 11 نوفمبر بـ لوندا.

وعيّنت “الكاف” الحكم الكيني ستيفان أليازار أونياغو يامبا، مساعداً أول.

ومواطنه سامويل كوريا مساعداً ثانياً، فيما سيتكفل ليمايان مبايما من كينيا بمهام الحكم الرابع.

وتم تعيين محافظ اللقاء جيرفاسيو دومينغوس جاولياو دو جيسوس ماريا من موزمبيق.