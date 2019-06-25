اللؤلؤ يتناثر عليّ… هو حضور حلقات العلم والوعظ

رأيت في المنام طفلة كالأميرات كنا أنا وهي فقط في مكان كله أخضر اللون وكان هناك لؤلؤ في مكان عالٍ في منزل في الأعلى.

فصرت أدعو وأقول «يا رب أستطيع لمس هذا اللؤلؤ ولما لمسته سقط عليّ ذلك اللؤلؤ وكان كثيرا»، واستيقظت مع أذان الفجر.

طاووس مغنية

خبرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا اللؤلؤ المنظوم أو المفرد في التعبير إلى القرآن الكريم والعلم، فمن رأى كأنّه يثقب لؤلؤاً فهو يفسر القرآن صواباً.

ومن باع اللؤلؤ أو ابتلعه فإنّه ينسى القرآن، وقيل من رأى كأنّه يبيع اللؤلؤ فإنه يرزق علماً ويفشيه في الناس.

وإدخاله اللؤلؤ في الفم يدل على حسن الدين، فإن رأى كأنّه ينثر اللآلئ من فيه والناس يأخذونها وهو لا يأخذها فإنّه داعية إلى الله ينفع الناس بوعظه والناس يستجيبون له.

ويدلّ اللؤلؤ على الولد والذرية لقوله تعالى «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُهُمْ لؤلؤاً مَنْثُوراً».

واستخراج اللؤلؤ من قعر البحر أو من النهر مال حلال واللؤلؤ الكثير قد يدل على الميراث واللؤلؤ للحاكم وللعالم علم.

وللتاجر ربح وفائدة، فهو كمال كل شيء وجماله، ومن بلع لؤلؤاً فهو يكتم الشهادة.

ومن رأى لؤلؤاً كثيراً مما يكتال ويحمل كأنّه استخرجه من بحر، فإنّه يصيب مالاً حلالاً.

ومن رأى أنّه رمى لؤلؤاً في نهر أو بئر فإنه يصطنع معروفاً إلى الناس، وكبير اللؤلؤ أفضل من صغيره.

وربما دل كبيره على السور الطوال من القرآن، أما اللؤلؤ غير المنظوم فيدل على الولد.

وربما دل منثوره على مستحسن الكلام، وأصناف اللؤلؤ والجواهر وغيره دالة على حب الشهوات من النساء والبنين.

وقد جاءت امرأة إلى معبّر فقالت «إني رأيت في حجري لؤلؤتين إحداهما أعظم من الأخرى.

فسألتني أختي إحداهما فأعطيتها الصغرى، فقال لها أنت امرأة تعلمت سورتين، إحداهما أطول من الأخرى.

فعلمت أختك الصغرى، فقالت: صدقت تعلّمت البقرة وآل عمران، فعلمت أختي آل عمران».

وعليه تذهب دلالة هذه الرؤيا من نثر اللؤلؤ عليك إلى الكلام في الوعظ فربما تحضرين إلى محاضرات حول القرآن الكريم أو تفسيره أو حفظه، والله أعلم.