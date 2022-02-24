اللاعبون البرازيليون لناديي شختار وديناموكييف يستغيثون للعودة إلى بلدهم

ناشد اللاعبون البرازيليون الناشطين في نادي شختار، وديناموكييف، الأوكرانيين، سلطات بلادهم بإجلائهم من أوكرانيا.

ونشر اللاعبون البرازيليون، مقطع فيديو، رفقة عائلاتهم، ناشدوا من خلاله بمساعدتهم لمغادرة البلاد، والعودة إلى البرازيل.

كما عبر لاعبي ناديي شختار، وديناموكييف، شعورهم بالخطر جراء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا، بسبب الهجمات الروسية.

يذكر أن أندية البطولة الأوكرانية تضم في صفوفها العديد من اللاعبين الأجانب، على غرار اللاعبين البرازيليين.