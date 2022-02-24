اللاعبون البرازيليون لناديي شختار وديناموكييف يستغيثون للعودة إلى بلدهم
بقلم كريم تيغرمت
ناشد اللاعبون البرازيليون الناشطين في نادي شختار، وديناموكييف، الأوكرانيين، سلطات بلادهم بإجلائهم من أوكرانيا.
ونشر اللاعبون البرازيليون، مقطع فيديو، رفقة عائلاتهم، ناشدوا من خلاله بمساعدتهم لمغادرة البلاد، والعودة إلى البرازيل.
كما عبر لاعبي ناديي شختار، وديناموكييف، شعورهم بالخطر جراء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا، بسبب الهجمات الروسية.
يذكر أن أندية البطولة الأوكرانية تضم في صفوفها العديد من اللاعبين الأجانب، على غرار اللاعبين البرازيليين.
Accompagnés de leurs familles et de leurs enfants, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk ou encore du Dynamo Kiev demandent publiquement l’aide de leur pays d’origine afin de se faire rapatrier au Brésil. 😢 #UkraineRussie pic.twitter.com/xc1IDLPq9Z
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 24, 2022
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