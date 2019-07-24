اللاعبون الجزائريون الأكثر حضورا في الدوري القطري !

في تقرير مطول نشرته صحيفة “استاد الدوحة” القطرية، أكدت أنّ اللاعبين الجزائريين هم الأكثر حضورا في الدوري القطري.

وهذا الموسم سيشهد الدوري القطري تواجدا كبيرا للاعبين الجزائريين، بعد أن استقطبت الأندية العديد من اللاعبين ولا يزال الباب مفتوحا لضم آخرين.

فقد شهد سوق الانتقالات تعاقد “الريان” مع “ياسين براهيمي” و”الغرافة” مع “سفيان هني”، مع إمكانية انضمام كل من “قديورة” لنادي “الغرافة” و “سليماني” لأحد أندية الدرجة الأولى.

وقبلهم كان قد انضم “محمد بن يطو” لنادي الوكرة، في حين تواجد الموسم الماضي 3 لاعبين جزائريين، “بونجاح” مع السد و “نذير بلحاج” مع السيلية ويوغرطة حمرون.