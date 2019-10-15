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اللاعبون الجزائريون يصنعون الحدث في “فرنسا” !

الرياضة
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اللاعبون الجزائريون يصنعون الحدث في “فرنسا” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “الفرنسيون” باللاعبين الجزائريين الذين تكونوا في الجزائر ويصنعون الحدث في الأندية الفرنسية هذا الموسم.

وفي تقرير مطول نشره الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، أكدوا أن اللاعبون الذين تكونوا في الجزائر يتطورون ويصنعون أفراح الأندية الفرنسية.

سليماني، عطال، فرحات والملالي هذا الرباعي يقدم كرة قدم جميلة والجميع في فرنسا يثنون عليهم وعلى موهبتهم.

ويبقى الإسم الأبرز هو “إسلام سليماني” الذي بات يعتبر صفقة “الموسم” في الدوري الفرنسي.

في حين أن تطور “يوسف عطال”، يؤكد القيمة الكبيرة التي يتمتع بها الجزائري، وجود “فرحات” في الليغ 1 هذا الموسم يؤكد ذلك أيضا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712889

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