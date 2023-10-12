اللاعبون العرب في البريميرليغ يهددون بمقاطعة المباريات!

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن اتخاذ مجموعة من اللاعبين العرب والمسلمين قرارا بمقاطعة مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في فلسطين.

وحسب تقرير لموقع “الميرور” البريطاني، أمس الأربعاء، فإن حوالي 30 رياضياً من كرة القدم والكريكت والرغبي، اجتمعوا للحديث عن الهجوم الصهيوني على فلسطين.

وأوضحت “الميرور” في تقريرها، الرياضيون طالبوا أنديتهم باحترام جميع من فقد حياته جراء العدوان الصهيوني على فلسطين.

كما أكد ذات التقرير، أن اللاعبين العرب والمسلمين هدّدوا بمغادرة الملعب وقت مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تجاهل الشهداء الفلسطينين والإنحياز للجانب الصهيوني.