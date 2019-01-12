“اللاعبون قدموا أداءً جيدا وحققنا الأهم أمام الموب”

أبدى الفرنسي فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، رضاه عن أداء أشباله خلال المواجهة التي جمعتهم أمس الجمعة، أمام مولودية بجاية.

وصرح فرانك دوما عقب هذه المباراة: “اللاعبون قدموا أداءً جيدا خلال هذه المواجهة، وتمكنا من تحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث”.

وأضاف: “صحيح أننا أضعنا بعض الفرص، وكان بإمكاننا تعميق الفارق، لكن ذلك لا يقلقني كثيرا، سنعمل على تحسين الفعالية أمام المرمى”.

وتابع فرانك دوما: “طالبت اللاعبين بالمزيد من المجهود البدني في هذه المباراة، حتى لا نضيع ما حققناه أمام الساورة، وقاموا بواجبهم على أكمل وجه”.