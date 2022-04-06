اللاعبين الجزائريين خارج قائمة أفضل لاعب افريقي بفرنسا

كشف الإعلام الفرنسي عن قائمة اللاعبين الأفارقة المرشّحين للفوز بجائزة “فيفيان فوي 2022” لأفضل لاعب إفريقي ينشط في البطولة الفرنسية.

كما كشفت كل من “إذاعة فرنسا الدولية وقناة “فرانس 24″عن هوية 12 لاعبا المتنافسين على الجائزة التي سيعلن عنها يوم 16 ماي.

كما جاء أبرز اللاعبين المرشّحين بالجائزة هم المغربي أشرف حكيمي. التونسي وهبي الخزري وإيكامبي الكاميروني الذي يحمل قميص ليون الفرنسي.

يذكر. أن أندي ديلور. فريد بولاية. ألكسندر اوكيدجة تواجدوا في الطبعة السابقة.