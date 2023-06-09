اللاعب الأوغندي أوكوي: “جاهزون للقتال في مباراة الجزائر”

أكد الدولي الأوغندي، إيمانويل أوكوي، جاهزية منتخب بلاده، لمواجهة يوم الـ 18 جوان الجاري، أمام المنتخب الوطني الجزائري.

وفي تصريحات أدلى بها، من مقر تربص منتخبه تحسبا لمباراة الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قال أوكوي: “لا يوجد إصابات، والجميع جاهز للذهاب والقتال في مباراتنا المهمة أمام الجزائر”.

ورغم ذلك، فإن أوكوي، اعترف في المقابل، بصعوبة المهمة أمام الخضر. وأضاف: “سنواجه منتخب متأهل مسبقا.. هذا لا يعني أن اللقاء سيكون سهلا ولكننا مستعدون لتقديم كل شيء لخطف النقاط الثلاث”.

كما أوضح لاعب نادي أربيل العراقي، بأن منتخب أوغندا عرف العديد من التغييرات، ولكن الكوادر متواجدة من أجل دعم الجدد وتوفير الجو المناسب للتألق.