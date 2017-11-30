اللاعب الدولي أمين عودية في سجن الحراش بسبب 3 قارورات “بيرّة”!

صدر ضده حكم غيابي بالسجن سنتين بسبب السياقة في حالة سكر

عودية سلم نفسه طواعية وعارض الحكم الغيابي قبل أن يصدر ضده حكم آخر بالحبس غير النافذ أمس

اللاعب مُنع من السفر إلى الخارج منذ 21 فيفري الماضي مما حرمه من الاحتراف مجددا

تم، أول أمس، إيداع اللاعب الدولي السابق ولاعب دينامو دريسدن الألماني، أمين عودية، البالغ من العمر 30 سنة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الحراش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللاعب الذي تقمص ألوان وفاق سطيف وشبيبة القبائل وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد، قد جرى توقيفه في إطار إفراغ أمر بالقبض صدر في حقه عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعدما حكمت عليه نفس المحكمة غيابيا بالسجن لمدة عامين، عن تهمة القيادة في حالة سكر.

وقد مثل، أمس، اللاعب أمام نفس المحكمة، بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر ضده، ليُدان من جديد بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، في انتظار إخلاء سبيله خلال الساعات القليلة القادمة. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” من مصادر عليمة، فإن اللاعب اكتشف الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 21 فيفري 2017، حينما قرر السفر إلى الخارج، أين منع من مغادرة التراب الوطني عبر المطار الدولي هواري بومدين بسبب الأمر بالقبض الصادر في حقه عن محكمة بئر مراد رايس، ليتقدم أول أمس أمام نيابة محكمة الحال من أجل إفراغه، وحوّل بعدها إلى سجن الحراش بعد تسجيله للمعارضة في الحكم، لتبرمج جلسته بقسم الجنح بتاريخ 29 نوفمبر 2017.

وأضافت ذات المصادر أن مجريات قضية الحال تعود إلى شهر فيفري المنصرم، حينما كان المتهم على متن سيارته وضبط على مستوى أحد الحواجز الأمنية بنواحي منطقة دالي إبراهيم بالعاصمة وهو في حالة سكر، حيث تبين أن نسبة الكحول في الدم تبلغ 1.31غرام/لتر، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإخلاء سبيله، تغيب عن جلسة المحاكمة، لتسلط عليه العقوبة سالفة الذكر مع أمر بالقبض عليه.

وبمثوله أمس أمام محكمة هيئة المحكمة، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وأكد أنه تناول 3 قارورات من الجعة، ليطالب إفادته بأقصى ظروف التخفيف، كونه سيوقع عقدا مع إحدى الفرق الألمانية في جانفي المقبل، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار، وبعد المداولات القانونية سلطت المحكمة في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.