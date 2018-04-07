اللاعب الدولي السابق عمار عمور يفقد إبنه

هذا وستكون جنازة الفقيد غدا الأحد بمقبرة بوزريعة.
أوقعت الأفخاخ الموجهة الى اصطياد الخنازير بضبع مفترس من جنس انثى حامل باحدى غابات بلدية العيون الحدودية بمحاذاة تونس.
واصيبت بجروح بليغة، واكتشف وقوع الضبع راعي…
قالت شركة سونلغاز أن عملية تموين ب عملية تموين سكان ولايتي الوادي وورقلة بالكهرباء تتم عبر المنتوج الإحتياطي.
وأعلنت الشركة في بيان لها أن عملية إصلاح…
عثر مساء اليوم السبت على جثة سبعيني في حالة متقدمة من التعفن بمزرعة بن طاطا ببلدية سيدي لزرق بدائرة منداس بغليزان،
حيث تدخلت خلالها مصالح الحماية…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)