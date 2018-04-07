اللاعب الدولي السابق عمار عمور يفقد إبنه

توفي أمسية اليوم السبت إبن اللاعب السابق للمنتخب الوطني وإتحاد العاصمة عمار عمور بعد معاناته من مرض عضال.

هذا وستكون جنازة الفقيد غدا الأحد بمقبرة بوزريعة.