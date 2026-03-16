اللاعب بوصوار لطفي يتورّط قضائيا بسبب شرطية بمطار الجزائر

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين لاعب فريق شباب بلوزداد ” بوصوار لطفي”، لتورّطه في قضية جزائية تتعلق بإهانة شرطية كانت تزاول مهامها .

حيث تعرّض المتهم للشرطية بالسب والإهانة بعبارات جارحة، وهي بصدد توجيه مرافقه المدّرب لأجل الإمتثال للإجراءات القانونية المطبقة على الأجانب بحكم أنه أجنبي.

وتمّ تقديم المتهم صبيحة اليوم الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء، لمتابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية خلال تأدية مهامها طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات.

وفي الجلسة التمس بإلحاح دفاع المتهم ” بوصوار” ترك موكله حرا طليقا، على أن يمثل للمحاكمة في الجلسة المقبلة ، مقدما جملة من الضمانات قال المحامي أنها تتوفّر في موكله.

وأوضح المتهم أن موكله يمثل العلم الجزائري ويلعب في فريق عريق وغني عن التعريف، وأن إيداعه الحبس إجحاف في حقه، رغم التهمة المتابع بها.

وأمام طلبات الدفاع، قررت المحكمة الإفراج عن المتهم ” بوصوار لطفي”، مع تأجيل محاكمته إلى جلسة 30 مارس الجاري.

كما حضرت الشرطية الضحية في الجلسة، للتأسس كطرف مدني، إلى جانب ممثلا عن الخزينة العمومية للمطالبة بتعويضات في الجلسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللاعب تورّط قضائيا، لتعرضه للضحية الشرطية بالسب والكلام القبيح، أمام الملأ، إحتجاجا منه على طلب الشرطية من المدرب الأجنبي مرافقه ملأ استمارة وهي وثيقة تتمثل في التصريح بالعبور، يقوم الوافدين الأجانب بتدوين بياناتهم الشخصية فيها.

وبينما كانت الشرطية تؤدي مهامها، لتوجيه المدّرب الأجنبي، قام المتهم برفع صوته عليها، بطريقة مهينة، متذمرا على طلب الشرطية، فغادرت الأخيرة الكشك،وعند محاولة التقرب منه قام المتهم بسبها وشتمها ونعتها بصفة قبيحة، أمام الموظفين .

وفي انتظار تفاصيل جديدة عن القضية، خلال الجلسة المبرمجة لاحقا.