اللافي: “لهذا السبب فشلت صفقة انضمامي لسبورتينغ لشبونة”

تحدث الليبي مؤيد اللافي، لاعب اتحاد العاصمة، عن فترة التجارب التي خاضها مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كاشفا أسباب عدم توقيعه على عقد مع هذا الأخير.

وصرح اللافي، في هذا الخصوص، لإذاعة “رادديو ليبو أف أم”: “نادي لشبونة تفاوض لضمي سنة 2015، وتدربت ليومين مع صنف الأواسط للنادي”.

وأضاف لاعب اتحاد العاصمة: “رغم اقتناع المدرب بمستواي، إلا أن العرض المالي كان ضعيفا، ولا يمكنني حتى من دفع ايجار البيت الذي ألزمني النادي به”.

وتابع مؤيد اللافي: “بعد فترة قررت رفض العرض، وطلبت من النادي العودة إلى ليبيا”.