“اللافي”: “نعتذر من جماهيرنا وسنعوض لهم في البطولة” !

قدّم النجم الليبي “مؤيد اللافي” اعتذاراته لجماهير “إتحاد العاصمة”، بعد الإقصاء في دوري أبطال إفريقيا.

وقال “اللافي” في تصريحات لموقع “كووورة”: “علينا طي صفحة مباراة الوداد، والتركيز على التحديات القادمة في الدوري المحلي وكأس الجزائر”.

وأضاف:”أعتقد أن تحقيق إنجازا محليا سيعوض أنصارنا عن الإخفاق القاري”.

وتابع: “نطلب الصفح من أنصارنا، بعد خروجنا من دوري أبطال إفريقيا، صحيح أننا كنا قادرين على الظفر بإحدى تأشيرتي العبور إلى الأدوار الإقصائية”.

وختم كلامه: “علينا ألا ننسى أننا عانينا في الفترة الماضية من عدة مشاكل، أثرت على نتائج الفريق”.