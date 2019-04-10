اللافي يواجه صعوبة في العودة إلى الجزائر بسبب قوات حفتر

واجه اللاعب الليبي لفريق إتحاد العاصمة مؤيد اللافي صعوبة كبيرة في مغادرة مطار طرابلس الدولي والعودة إلى الجزائر من أجل الإلتحاق بفريق سوسطارة.

وسيطرت قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس ومطارها الدولي، ما شكل صعوبة كبيرة على اللاعب مؤيد اللافي للعودة إلى الجزائر، ليكون مضطرا للجوء إلى الحدود التونسية، على أن يلتحق بالجزائر يوم غد الجمعة.

هذا وتشهد تدريبات إتحاد العاصمة عدة غيابات على غرار اللاعب فاروق شافعي الذي تم فسخ عقده من طرف الإدارة، ومحمد بن يحيى المتواجد مع والدته التي تواجه مشاكل صحية، بالإضافة إلى رفيق بودربال المتواجد بفرنسا أين يواجه بعض المشاكل الشخصية.