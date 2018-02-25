اللاّعب “بلايلي” يتعرض لسرقة 580 مليون في صفقة لشراء “أودي” بسيدي يحيى

اتفق مع أحد معارفه على اقتناء سيارته لكن الأخير أخذ المال واختفى

تعرض، مؤخرا، لاعب فريق شباب بلوزداد “بلايلي أمير” لسرقة 580 مليون سنتيم تمثل قيمة سيارة فاخرة من نوع “أودي”، من قبل أحد معارفه على مستوى منطقة سيدي يحيى في العاصمة.

وحسب مصادر قضائية لـ”النهار”، فإن مجريات قضية الحال تعود إلى بداية السنة الجارية، حينما اتفق مدافع فريق شباب بلوزداد “بلايلي أمير” مع أحد معارفه، على أن يبيع الأخير مركبته من نوع “أودي” للاعب، والتقى معه على مستوى منطقة سيدي يحيى في حي حيدرة، أين قام بتسليمه المال قبل إتمام إجراءات البيع والاكتتاب، ليطلب المشتبه فيه من اللاعب انتظاره قليلا من أجل تحويل مكان ركن السيارة، لكنه انطلق بها وفر بالمال نحو وجهة مجهولة من دون أن يعود.

ورغم محاولات اللاعب الاتصال بالمشتبه فيه ومطالبته بإعادة أمواله أو السيارة، إلا أن الأخير استمر في التهرب ورفض تسوية الوضعية، على أساس أنه لم يقم معه بأي معاملة تجارية، ليسارع الضحية الى إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق فيها، بإعتبار أن القضية مدنية بحتة، وما على الطرفين إلا إتمام إجراءات البيع، ليقوم بتقييد شكوى ثانية مصحوبة بإدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى ذات المحكمة بخصوص قضية السرقة، بسبب فشل اللاعب في إتمام إجراءات البيع.

ومن المرتقب سماع الأطراف، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استدعاء المشتبه فيه ببرقية رسمية أو اتخاذ إجراءات التوقيف ضده، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مستجدات.