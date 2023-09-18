اللباس التقليدي الجزائري يأسر أميرة ديزني العربية الشيف عبير

عبرت الشيف اللبنانية عبير، الطباخة الأكثر شهرة بالوطن العربي، عن إعجابها الكبير باللباس التقليدي الجزائري. خلال رحلتها الأخيرة التي قامت بها إلى الجزائر.

وقالت الشيف اللبنانية عبير “التنوع الثقافي الجزائري يعبر عن قوة وضخامة تراثه من شرقه الى غربه. وكل لُبسة تقليدية جزائرية تروي تاريخ عن ربوع الوطن وعظمته”.

وأضافت أميرة ديزني العربية “أعجبني جداً ولفتني تمسُك الشعب الجزائري بالزي التقليدي والتراثي والتزامهم به. في جميع المناسبات والاعراس”.

كما أعجب الشيف عبير التنوع الكبير بالازياء التقليدية من حيث الشكل والتصميم. مشيرة أنه أروع ما في الأمر أن حالفها الحظ وارتدت بعضا من هذه الثروات رائعة الجمال والتصميم.

وغادرت الشيف عبير الجزئر يوم أول أمس السبت، بعد زيارة قصيرة اكتشفت من خلالها جمال الجزائر وجمال شعبها.

وعبرت الشيف اللبنانية والتي تملك أزيد من 23.6 مليون متابع على موقع التيك توك، عن حزنها لمغادرة الجزائر.

وأكدت أنها لم تشارك تفاصيل زيارتها للجزائر بسبب رغبتها بالاستمتاع بالرحلة مع علمها أنها ستكون قصيرة. وكشفت أنها كانت تتمنى لو توقف الوقت بالجزائر.

وفي إجابتها على أسئلة المتابعين على صفحتها بانستغرام، قالت الشيف عبير: “لو أظل سنة وأنا أتحدث عن الجزائر، لن أكمل.. لدي الكثير من الكلام لأحكيه لكم عن الجزائر… بس باختصار كنت أحب أهل الجزائر هلا صرت أعشقهم”.

كما أوضحت الشيف عبير، أن زيارتها للجزائر كانت سريعة، ووعدت جمهورها بزيارة ثانية قريبا، أين ستزور ولايات جديدة وتصورها.