اللجان الأولمبية الإفريقية ترشح مصطفى بيراف لعهدة جديدة

رُشح الجزائري مصطفى بيراف، لتولي عهدة رياسية جديدة، على رأس جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية “أكنوا”.

وأكدت جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية، في بيان لها، عن اقتراب بيراف، من تولي عهدة جديدة، باعتباره المرشح الوحيد.

كما أبدى رؤساء اللجان الأولمبية الإفريقية، دعمه الكامل لمصطفى بيراف، اعترافا منهم للمجهودات الكبيرة التي بذلها في عهدته السابقة، لتطوير الرياضة الأولمبية الإفريقية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لجمعية اللجان الاولمبية الإفريقية، بتاريخ 15 مارس المقبل بالجزائر.