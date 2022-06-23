اللجنة الأولمبية الإسبانية توجه شكرا خاصا للجزائريين

أعلنت اللجنة الأولمبية الإسبانية عن وصول بعثتها من الرياضيين إلى مدينة وهران، للمشاركة في الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط 2022.

ونشرت اللجنة الأولمبية الإسبانية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أعلنت من خلالها وصول بعثتها لمدينة وهران.

كما حرصت ذات الهيئة، على توجيه شكر خاص للجنة الجزائرية المنظمة، والجزائريين بصفة عامة على حفاوة الإستقبال.

يذكر أن اسبانيا ستشارك على غرار دول حوض المتوسط، في الألعاب المتوسطية بوهران، المقرر انطلاقها في 25 جوان الجاري.