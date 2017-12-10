اللجنة الأولمبية الإيطالية تمنح غولام جائزة فخرية

ذكر موقع “لاغازيتا دي نابولي” أن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت منح فوزي غولام نجم الخضر ونابولي، جائزة المواطنة الرياضية الفخرية لعام 2017.

وهذا بعد تألقه اللافت للنظر خلال الأشهر الأخيرة من هاته السنة، قبل أن يبتعد عن الملاعب جراء الإصابة التي تعرض لها.

وبات الجزائري ثالث شخصية من نادي الجنوب الإيطالي يحصل على الجائزة، بعد المدرب رافائيل بينيتيز وزميله هامسيك قائد فريق.

وسيتسلم غلام جائزته يوم الثلاثاء 12 ديسمبر خلال الحفل الذي سيحتضنه قصر “ماسكيو أنجيونو” المتواجد بمنطقة كامبانيا بمدينة نابولي.