اللجنة الأولمبية الجزائرية تبدي فخرها بسيليا ويكان وبوريش

هنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بطلتي الجزائر في الكراتي، لويزة أبو ريس، وسيليا ويكان، نظير تألقهما في الألعاب العالمية للرياضات القتالية.

ونشرت اللجنة الاولمبية عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك” رسالة تهنأة جاء فيها: “مبروك لبطلتي الكراتي الجزائري لويزة أبو ريس، وسيليا ويكان”.

كما ذكّرت اللجنة الأولمبية الجزائرية: “لويزة أبو ريش، نالت ذهبية (كوميتي -55 كغ)، وفضية لسيليا ويكان (كوميتي -50 كغ).

وكان هذا التألق الجديد لبطلتي الكراتي الجزائري، لزيوة او ريس، وسيليا ويكان، ضمن دورة الألعاب العالمية للرياضات القتالية 2023، والتي جرت بالسعودية.