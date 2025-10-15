اللجنة الأولمبية الجزائرية تجدد اتفاقية الشراكة مع نظيرتها المجرية

جددت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اتفاقية الشراكة التي تربطها بنظيرتها المجرية لتعزيز التعاون الأولمبي بين الطرفين.

وخلال زيارة العمل التي قام بها رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد إلى العاصمة المجرية بودابست، تم تجديد اتفاقية الشراكة مع نظيره المجري، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية.

كما كشف ذات المصدر، أبرز النقاط التي تشلمها الاتفاقية الجديدة، على ارساء آليات جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الصلة بالحركة الرياضية والأولمبية.

اعتماد مبدأ التشاور المستمر وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والتقنية بين اللجنتين.

وضع وتنفيذ برنامج تبادلات شامل وموسع يشمل مختلف الاتحادات الرياضية الوطنية،

توسيع العمل المشترك على تطوير وتأهيل الأطر البشرية، بما في ذلك المدربون، الأطباء الرياضيون، والخبراء الفنيون، وفقاً للمعايير الدولية.