اللجنة الأولمبية الجزائرية تحدد موعد انعقاد جمعيتها العامة الإنتخابية

حددت اللجنة الأولمبية الجزائرية، تاريخ 12 سبتمبر، كموعد لانعقاد جمعيتها العامة الإنتخابية، بينما سيتم لاحقا تحديد مكان انعقادها.

ونقلت (و.أج)، ما جاء في بيان للجنة الأولمبية الجزائرية، “تعلن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم 12 سبتمبر المقبل، لاتمام العهدة الأولمبية الحالية”.

وأوضح ذات البيان، الصادر عن اللجنة الأولمبية، أن هذا القرار يأتي: “بعد رفع السلطات العمومية لقرارات حضر النشاطات التنظيمية لعقد الجمعيات العامة، وطبقا للأنظمة والقوانين العمول بها”.

يذكر أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، كان قد وافق في 12 ماي الفارط، على استقالة مصطفى بيراف، من منصبه، وتم تعيين محمد مريجة، كرئيس بالنيابة.