اللجنة الأولمبية الجزائرية ترد على نورين وبن يخلف

رد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، على كل من البطل الإفريقي فتحي نورين ومدربه البطل الأولمبي عمار بن يخلف. بخصوص ما حدث في الألعاب الأولمبية الأخيرة وإنسحابه من مُلاقاة مُنافس من دولة الإحتلال.

وتحدث الأمين العام لـ”الكوا” بخصوص هذه القضية قائلا :”أولا ردة فعل المدرب كانت مُبالغا فيها، وطلبنا من البطل نورين الهدوء، خاصة وأن اللجنة الأولمبية الدولية وصلتها التصريحات التي قام بها، ولم يكن من الصعب عليها الحصول على ما قاله مُترجما من القنوات الجزائرية”.

وأضاف في نفس الإطار :”الميثاق الأولمبي واضح، وينص على إحترام جميع المُنافسين، وتصريحات الرياضي كانت مُخالفة لهذا الميثاق، واللجنة الأولمبية راسلتنا بشكل مُباشر بعد إنسحاب نورين”.

وختم :”بعد إعلان إنسحاب نورين، كان مُجبرا على الخروج من القرية الأولمبية، ونحن قمنا بالوقوف في صفه، ودعمناه عكس ما تم تداوله”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/mYmQQLtsZQA” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>