اللجنة الأولمبية الجزائرية تستعد للاستحقاقات الكبرى بثورة رقمية وذكاء اصطناعي

عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اجتماعًا هامًا برئاسة، عبد الرحمن حماد، وبحضور كافة أعضائه.

وحسب بيان اللجنة، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمتابعة التحضيرات الجارية للوفود الرياضية الجزائرية التي ستشارك في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الهيئة الأولمبية على تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات الوطنية. من أجل ضمان مشاركة فعالة وتمثيل مشرّف يليق بصورة الجزائر ورايتها في مختلف التظاهرات الرياضية العالمية.

وقد شدد المجتمعون على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف الهيئات المعنية لتوفير الدعم اللوجيستي والفني اللازم للرياضيين.

وفي محور بالغ الأهمية، اطلع رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية على تقدم مشروع رقمنة العمل الإداري والتنظيمي داخل اللجنة. في خطوة تهدف إلى الوصول إلى “صفر ورقة”.

وتحقيق الانتقال الكامل نحو التعامل الرقمي، ما يعكس إرادة حقيقية لمواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم. كما تم التطرق إلى أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي. خاصة على مستوى اللجنة الأولمبية، من أجل تحسين الأداء، وتعزيز آليات المتابعة والتخطيط، واستشراف سبل التطوير على أسس علمية وابتكارية.

الاجتماع عكس بوضوح توجه اللجنة الأولمبية الجزائرية نحو عصرنة الرياضة الوطنية، وجعلها في صلب التحديث المؤسساتي. بما يسهم في ترسيخ ثقافة رياضية عصرية تواكب التحديات وتراهن على التميز.