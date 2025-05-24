اللجنة الأولمبية الجزائرية تعزز شراكاتها الدولية لتطوير كرة الطاولة

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الرياضية الدولية وتبادل الخبرات مع الكفاءات الجزائرية الناشطة على الساحة العالمية، التقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، بالمدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة (WTT) والمسؤول عن تنظيم بطولة العالم لكرة الطاولة 2025، منير بساح.

وقد جرى هذا اللقاء على هامش فعاليات بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة.

جاء هذا اللقاء تتويجًا لجهود اللجنة الأولمبية الجزائرية في بناء جسور التواصل مع الشخصيات الرياضية الجزائرية في الخارج. حيث ناقش الطرفان عدداً من النقاط الجوهرية المتعلقة بتطوير الرياضة الجزائرية، خاصة لعبة كرة الطاولة.

كما تبادلا وجهات النظر حول آليات دعم هذا التخصص في الجزائر وتعزيز البنية التحتية والتكوين الرياضي فيه.

وأكد عبد الرحمان حماد، على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تبادل الرؤى والأفكار. مشيدًا بالمستوى الذي بلغته الكفاءات الجزائرية في مختلف التخصصات الرياضية على المستوى الدولي.

كما أبرز حرص اللجنة الأولمبية على الاستفادة من هذه الخبرات لدفع عجلة التطور الرياضي في الجزائر.

من جهته، أعرب منير بساح، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً استعداده التام لدعم كل المبادرات الرامية إلى النهوض بمستوى الرياضة الجزائرية. وبشكل خاص لعبة كرة الطاولة التي تعرف نمواً متسارعاً على الصعيد العالمي. ومشدداً على أهمية الاستثمار في التكوين والاحتكاك الدولي لتأهيل المواهب الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء كإشارة واضحة على التزام اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بانفتاحها على مختلف الفاعلين الرياضيين الجزائريين عبر العالم بهدف تحقيق الأهداف الأولمبية والوطنية. وتوفير أفضل الظروف لتطور الرياضيين الجزائريين وتمثيل الجزائر بأفضل صورة في المحافل الدولية.