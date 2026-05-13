اللجنة الأولمبية الجزائرية تعزّي في وفاة رياضيات من جمعية “صقور الكيك بوكسينغ” بسبدو

تقدّمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بتعازيها إثر وفاة المغفور لهن بإذن الله تعالى، بشلاغم نور وبشلاغم سرين وبن ساحة رفيدة، المنتمين إلى جمعية صقور الكيك بوكسينغ سبدو بولاية تلمسان.

وجاء في بيان التعزية الصادر عن اللجنة الأولمبية عبر فايسبوك: “ببالغ الحزن والأسى وتسليمًا بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لهن بإذن الله تعالى”.

معربة عن تضامنها الكامل مع عائلات الفقيدات وكل مكونات الأسرة الرياضية في هذا الظرف الأليم.

كما تقدّم رئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمان حماد، نيابة عن جميع أعضاء اللجنة، بخالص التعازي وأعمق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته، وأن يسكنهن فسيح جناته، ويلهم ذويهن وأقاربهن جميل الصبر والسلوان.

وختمت اللجنة الأولمبية الجزائرية رسالة التعزية بالدعاء للفقيدات بالرحمة والمغفرة، مستذكرة قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾. مؤكدة أن الأسرة الرياضية الجزائرية تشاطر أهل الفقيدات أحزانهم في هذا المصاب الجلل.