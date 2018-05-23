اللجنة الأولمبية الجزائرية تعقد جمعيتها العامة العادية جوان المقبل

قرّرت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، عقد جمعيتها العامة العادية، في الثاني من شهر جوان المقبل، بمقرها الكائن ببن عكنون.

وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية، المصادقة على التقريرين المالي والأدبي للجمعية العادية المنعقدة في أفريل 2017، وكذا برنامج وميزانية 2018، حسب ما نقلته (و.أ.ج).

كما سيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة، إجراء تصويت جزئي لتعويض أعضاء الجمعية العامة، مع ضم شخصيات نسوية إليها.

ومن المقرر تقديم عرض حول التحضيرات الخاصة بالألعاب الإفريقية للشباب 2018، المقررة بالجزائر خلال هذه الجمعية العامة.

إضافة للتحضيرات الخاصة بكل من ألعاب البحر المتوسط 2018 بإسبانيا، الألعاب الأولمبية للشباب 2018 بالأرجنتين، وألعاب البحر المتوسط 2021 بوهران.

وعلى هامش أشغال هذه الجمعية العامة العادية، سينظم حفل تكريمي، لتسليم وسام الشرف الأولمبي، للمدافع السابق للخضر، عنتر يحيى.