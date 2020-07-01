اللجنة الأولمبية الجزائرية تكشف موعد عقد الجمعية العامة الإنتخابية

كشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عن عقد جمعيتها العامة الإنتخابية، بعد 15 يوما، من رفع الحجر الصحي في الجزائر.

وقررت اللجنة الأولمبية الجزائرية، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، إجراء الجمعية العامة الإنتخابية، عقب 15 يوم من رفع الحجر الصحي، من قبل السلطات الجزائرية”.

وفي المقابل، لم يحدد اجتماع اللجنة الأولمبية، الذي ترأسه محمد مريجة، موعد انعقاد الجمعة العامة العادية، لمناقشة الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2019.

يذكر أنه تم تأجيل الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية، الذي كان مقررا شهر ماي الماضي، بعد تجميد السلطات لكل النشاطات، والتظاهرات الرياضية، بسب كورونا.