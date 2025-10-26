اللجنة الأولمبية الجزائرية تنظّم ملتقى توعوي لمكافحة تناول المنشطات

نظمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ملتقي توعوي، وتحسيسي، لمكافحة تناول المنشطات، تحت شعار “مكافحة المنشطات مسؤولية مشتركة”.

وجرى هذا الملتقي التوعوي، تحت إشراف رئيسة اللجنة الطبية للجنة الأولمبية الدكتورة فريال شويطر، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

كما شهِد الملتقى، حضور نوعي من مختلف الفاعلين في الساحة الرياضية من مسؤولين، أطباء، رياضيين، مدربين، واعلاميين، ما يؤكد بأن التصدي لهذه الآفة يمتد لكل الأسرة الرياضية.

وخلال هذا الملتقى، دعت الدكتورة فريال شويطر، لتكثيف الحملات التوعوية، والبرامج الوقائية، لضمان بيئة سليمة، تليق بسمعة الرياضة الجزائرية، وتطلعات أبطالها.