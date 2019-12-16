اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنئ عبد المجيد تبون

هنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية، من خلال رئيسها مصطفى بيراف، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه برئاسيات 2019.

ووجهت اللجنة الأولمبية رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، بعد الثقة التي وضعها فيه الشعب الجزائري، بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في رسالتها، أن الثقة التي وضعها الشعب الجزائري في منتخبه الجديد، جاءت كاعتراف منه بالعمل الكبير الذي قدمه هذا الأخير للجزائر، طيلة مساره المهني.

وأبدت اللجنة الأولمبية ثقتها الكبيرة في وعود وبرنامج الرئيس، والتي تصب في مصلحة الجزائر بلدا وشعبا، للتقدم به نحو الأفضل.

وفي الأخير عبرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عن خالص دعمها للرئيس عبد المجيد تبون، متمنية له التوفيق في مهمته النبيلة.