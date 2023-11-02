اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنئ كايليا نمور بانجازها الجديد

ثمّنت اللجنة الأولمبية الجزائرية، الانجاز الأخير الذي بصمت عليه بطلة الجمباز الجزائري كايليا نمور، في دورة “أرثور غاندر”.

وهنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية، كايليا نمور، على احرازها المركز الثالث، في النسخة الأربعين لدورة “أرثور غاندر” بسويسرا.

وكشفت اللجنة الأولمبية، بأن نمور، اختارت ثلاثة أجهزة من أصل أربعة متاحة في هذه الدورة، وتألقت فيهم لتشرف الجزائر مرة أخرى.

وأبدت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، عن تمنياتها للبطلة كايليا نمور، بتحقيق انجازات أفضل مستقبلا.