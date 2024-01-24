اللجنة الأولمبية الجزائرية تهنئ منتخب فلسطين ببلوغه الدور الثاني من كأس آسيا

وجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة تهنئة للمنتخب والشعب الفلسطيني، بمناسبة تأهلهم التاريخي للدور الثاني من كأس آسيا.

وكتبت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة تهنئة، عبر صفحتها الرسمية، أبدت من خلالها افتخارها واعتزازها بانجاز المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

ويأتي هذا بعد تحقيق منتخب فلسطين أمس الثلاثاء، الفوز على منتخب هونج كونغ، بثلاثية نظيفة، وضمان تأهله للدور الثاني من كأس آسيا.

يذكر أن منتخب فلسطين، أجرى تحضيراته بالجزائر، قبل دخوله غمار نهائيات كأس آسيا 2024، الجارية بقطر.