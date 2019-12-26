اللجنة الأولمبية الجزائرية تُحيي اليوم الأولمبي من بجاية

تُحيي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يومي الجمعة والسبت المقبلين، بولاية بجاية اليوم الأولمبي على غرار 206 لجنة أولمبية عبر العالم.

وحسب اللجنة الأولمبية الوطنية، سيعرف اليوم الاولمبي، المنظم بالتنسيق مع ولاية بجاية ومديرية الشباب والرياضة الولائية، صباح يوم الجمعة، إقامة نشاطات رياضية وثقافية في مدينة بجاية.

بينما تخصص الظهيرة لإنعقاد المنتدى الثالث للرياضيين، وسيجمع أعضاء المنتخب الوطني، اكابر لولايات الشرق الجزائري.

ويقام يوم السبت، سباق اأولمبي بمدينة بجاية وندوة متبوعة بنقاش للتحسيس بمخاطر تعاطي المنشطات تحت شعار “من أجل رياضة نظيفة” إبتداء من الساعة 14:00.

وككل سنة ومنذ سنة 1948، يُخلد اليوم الأولمبي عبر بقاع العالم من خلال تنظيم العديد من التظاهرات، إحتفالًا بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية.