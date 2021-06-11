اللجنة الأولمبية الجزائرية تُهنئ الدكتورة “شويطر”

هنأت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، الدكتورة شويطر فريال، بعد انتخابها كعضوة في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للثرياتلون خلال أشغال الجمعية العمومية التي جرت في شرم الشيخ.

ونشرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبر “الفايسبوك”:

“تهنئ اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية ، الدكتورة شويطر فريال، عضوة بالمكتب التنفيذي لللجنة و نائبة رئيس الاتحاد الجزائري للثرياتلون لانتخابها كعضوة في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للثرياتلون خلال أشغال الجمعية العمومية التي جرت في شرم الشيخ”.