اللجنة الأولمبية الجزائري توقع اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية الجزائرية

أمضت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائري، اتفاقية تعاون، مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تحسبا للألعاب الأولمبية 2024.

وحسب (و.أ.ج)، أمضى الأمين العام خير الدين برباري اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائري، على هذه الاتفاقية، مع الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حموة بن حمودة، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ووزير النقل محمد الحبيب زهانة.

وتضمن هذه الاتفاقية، نقل الرياضيين، والمنتخبات الوطنية، وكذا المؤطرين، والتقنيين، للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الرياضية، على غرار الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

يذكر أن 46 رياضيا جزائريا، اقتطع تأشيرة العبور إلى الألعاب الأولمبية بباريس- 2024، المقررة في الفترة ما بين 26 جويلية إلى 11 أوت.