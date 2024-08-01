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الرياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا هاما ضد العنصرية اتجاه إيمان خليف

بقلم عزيز طالبي
اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا هاما ضد العنصرية اتجاه إيمان خليف
اللجنة الأولمبية
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أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص حملة التهجم، على رياضيين مشاركتين في أولمبياد باريس.

وحسب بيان اللجنة، فإن حملة التهجم، طالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف و رياضية أخرى.

كما قالت اللجنة الأولمبية الدولية، ان جميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد يستوفون شروط القبول و التسجيل .

وأضافت أن جميع الرياضيين يستوفون اللوائح الطبية منها عامل السن و عامل الجنس، وشروط تتعلق بالجانب البدني للرياضي سواء كان من جنس ذكر أو انثى.

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