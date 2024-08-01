اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا هاما ضد العنصرية اتجاه إيمان خليف

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص حملة التهجم، على رياضيين مشاركتين في أولمبياد باريس.

وحسب بيان اللجنة، فإن حملة التهجم، طالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف و رياضية أخرى.

كما قالت اللجنة الأولمبية الدولية، ان جميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد يستوفون شروط القبول و التسجيل .

وأضافت أن جميع الرياضيين يستوفون اللوائح الطبية منها عامل السن و عامل الجنس، وشروط تتعلق بالجانب البدني للرياضي سواء كان من جنس ذكر أو انثى.