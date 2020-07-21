اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن رعايتها للألعاب المتوسطية بوهران

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن رعايتها للطبة الـ19 من الألعاب المتوسطية بوهران سنة 2022، وذللك حسب بيان نشرته اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية.

ونشرت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، التي يرأسها الجزائري عمار عدادي بيانا جاء فيه: “نعلن بشرف وإرتياح كبيرين عن قرار من اللجنة الأولمبية الدولية، يقضي بتنظيم الدورة الـ19 للألعاب المتوسطية بوهران 2022، تحت رعاية الهيئة الأولمبية”.

وأضاف: “أن تكون تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية يمثل بالنسبة للجنة الدولية للألعاب المتوسطية وألعاب الشاطئ المتوسطية، إعترافا أبديا بدور الألعاب متعددة الثقافات في البحر الأبيض المتوسط”.