اللجنة الأولمبية الدولية تكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

حرصت اللجنة الأولمبية الدولية، على تكريم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرفانا بمساهمته في انجاح الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط 2022.

وخصصت اللجنة الدولية الأولمبية، ميدالية ذهبية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإضافة لوسام استحقاق.

كما أشادت اللجنة الأولمبية الدولية، بدعم الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل انجاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية، وهران 2022.

يذكر أن رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، دافيد تيزانو، أكد النجاح الباهر للطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية 2022، والتي احتضنتها وهران.