اللجنة الأولمبية الدولية تكشف التاريخ الجديد لدورة طوكيو

الرياضة
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اللجنة الأولمبية الدولية تكشف التاريخ الجديد لدورة طوكيو
بقلم كريم.تيغرمت

كشفت اللجة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، عن التاريخ الجديد الذي تم اعتماده، لإنطلاق الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة بطوكيو.

وأعلن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن تحديد تاريخ 23 جويلية، إلى 8 أوت 2021، كموعد جديد لإجراء الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويأتي هذا، بعدما أجبرت اللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق وسبب فيروس كورونا، تأجيل هذه الألعاب، التي كان من المقرر اجراؤها في الفترة ما بين 24 جويلية إلى 9 أوت 2020.

يذكر أن جميع المنافسات، والنشاطات الرياضية على اختلافها متوقفة حاليا، عبر العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.


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