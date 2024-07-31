اللجنة الأولمبية الرياضية تندد بالتصرفات غير الأخلاقية التي تطال الملاكمة خليف

نددت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلة الملاكمة، إيمان خليف، من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

ونشرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بيانا إستنكاريا، أدانت فيه التصرفات غير الأخلاقية، من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بالدعاية الباطلة.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في بيانها، إن مثل هذه الهجمات على شخص الملاكمة، إيمان خليف، غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية.

وأوضحت اللجنة في ذات البيان، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلة الملاكمة الجزائرية، مشيرة في الوقت نفسه، أن، إيمان خليف، تجسد روح التميز والعزيمة والصمود. لدينا ثقة كبيرة في قدراتها.

وفي الختام، قدمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، دعمها للملاكمة، خليف، وكل الأمة الجزائرية خلفها وفخورة بإنجازاتها والفخر الذي تجلبه للجزائر في المحافل الدولية.

كما دعت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية، للتركيز على موهبة، إيمان خليف، الرائعة والعمل الجاد الذي تبذله لتمثيل وطننا على الساحة العالمية، وتقديم الدعم والتشجيع للبطلة الجزائرية، التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جدا.