اللجنة الأولمبية.. الفصل في شكوى الأعضاء المقصيين يوم 3 أوت

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين أن المحكمة الرياضية ستفصل في الشكوى المقدمة من طرف الأعضاء المقصيين من اللجنة الأولمبية يوم 3 أوت المقبل.

وأقصت اللجنة الأولمبية خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة، العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال، حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة، سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز و نبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة. و من ضمن هؤلاء الخمسة ثلاثة أعضاء رفعوا دعوى ضد قرار الإقصاء و يتعلق الامر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال و السباحة و الجمباز.

وتم إقصاء الأعضاء الخمسة بسبب مقاطعتهم لإجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.