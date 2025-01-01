اللجنة الأولمبية القطرية تحدد موعد عودة منافسة كأس العرب

حددت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الخميس، موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وحسب ما ورد في بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي، ستقام الدورة المقبلة من كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر لهذه السنة.

وأوضح البيان أن هذه البطولة ستقام فعالياتها على الملاعب القطرية التي احتضنت نهائيات كأس العالم 2022.

ويذكر أن المنتخب الوطني الجزائري توج بلقب آخر نسخة من بطولة كأس العرب عام 2021، بعد فوزه أمام المنتخب التونسي في النهائي بهدفين نظيفين.

كما سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن منح شرف تنظيم هذه البطولة لقطر في ثلاث نسخ 2025، 2029 و 2033.

وستلعب بطولة كأس العرب للمنتخبات بمبدأ دعوة المنافسين لخوض هذه البطولة، خارج تواريخ “الفيفا”.